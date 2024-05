Opšta tuča u gruzijskom parlamentu zbog zakona o "stranim agentima" (VIDEO)

TBILISI - U parlamentu Gruzije izbila je tuča između poslanika opozicionih partija i parlamentarne većine tokom razmatranja nacrta zakona o stranim agentima, prenose gruzijske televizije.

Poslanici parlamentarne većine, nezadovoljni govorom opozicionog poslanika Levana Habejšvilija, koji je optužio aktuelne vlasti da su "prodali" Gruziju Rusiji, pokušali da se fizički obračunaju sa njim. Jedan od poslanika bacio je flašu na Habejšvilija. Uključile su se i poslanice.

Sjednica je poslije sukoba nastavljena, prenosi Interfaks.

Pravni odbor parlamenta je juče usvojio nacrt zakona bez učešća opozicije, dok je u blizini zgrade u Tbilisiju uhapšeno 20 demonstranata koji protestuju protiv tog zakona, prenosi Nova.

Parlament Gruzije je 1. maja usvojio prijedlog zakona "O transparentnosti stranog uticaja" u drugom čitanju, kojim se predviđa da organizacije koje dobijaju više od 20 odsto sredstava iz inostranstva registruju kao "agenti za strane interese".

Od takvog zakona se odustalo prošle godine zbog masovnih protesta, ali je u aprilu ove godine vladajuća stranka "Gruzijski san" predložila skoro identičan zakon, sa izmjenom da se umjesto termina "agent za strane interese" koristi "organizacija koja radi za strane interese".

Folker Tirk, visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ranije je pozvao Gruziju da povuče iz procedure ovaj nacrt zakona, dok su zvaničnici Evropske unije upozorili da bi njegovo usvajanje predstavljalo ozbiljnu prepreku da Gruzija postane članica EU.

Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije potvrdilo je 2. maja da je premijer Irakli Kobahidze odbio da posjeti SAD, nakon što je američka strana postavila uslov da se obustavi rasprava o nacrtu zakona.

