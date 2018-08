Optužen za ubistvo žene i djece

Kris Vats, muškarac od 33 godine iz Kolorada, optužen je za ubistvo trudne žene i njihove dvije kćerke.

On s druge strane tvrdi da je njegova supruga Šanan Vats zadavila trogodišnju Selest i četvorogodišnju Belu nakon što joj je Kris rekao da želi razvod. Rekao je policiji da je nakon toga u bijesu ubio svoju suprugu u njihovom domu u malom gradu u Koloradu po imenu Frederik.

Optužen je za više zločina - dvije optužbe za ubistvo djeteta, jedna optužba za nezakonitu terminaciju trudnoće i tri optužbe za pomjeranje tijela preminulih. Tijelo Vatsove pronađeno je u četvrtak, zakopano u plitkom grobu u blizini kompanije za proizvodnju petroleuma, gdje je Kris Vats radio.

Tijela Bele i Selest su kasnije nađena u unutrašnjosti velikih tankera ulja blizu mjesta gdje je zakopana njihova majka. Vatsova je bila u petnaestoj nedjelji trudnoće.

Policija je otkrila da je imala aferu s poslovnim kolegom, što je taj kolega porekao. Sudski papiri takođe pokazuju da je prijatelj dovezao Šanan Vats kući s poslovnog puta u Arizonu prošlog ponedjeljka nešto prije dva sata.

Kris Vats je izjavio policiji da je nakon toga rekao svojoj ženi da želi razvod. Rekao je da je to bio miran razgovor i da se nisu svađali iako su bili pod jakim emocijama. Takođe je kazao i da je pobjesnio kada je vidio Belu plavu na svom krevetu i Šanan kako davi Selest. Kris Vats je izjavio da je svjedočio davljenju na bebi-monitoru, koji je bio u njihovoj spavaćoj sobi.

"Odmah sam se razbjesnio i počeo da davim Šanan na smrt", ispričao je on. Navodno je Vats natovario tijela na zadnje sjedište svog kombija i odvezao ih na mjesto gdje ih je pokopao. Za zločin se saznalo kada se Vatsova nije pojavila u doktorskoj ordinaciji, gdje je bila zakazana za ponedjeljak u 10 sati ujutru. Porodična prijateljica je nakon toga svratila do njihove kuće i pronašla auto, još u garaži, s pričvršćenim dječjim sjedalicama.

Nazvala je Krisa i rekla mu da dođe kući jer je zabrinuta za Šanan. Mislila je da je Šanan, koja je bolovala od lupusa, imala napad. Kris Vats je stigao kući i zatekao policiju tamo. Pustio ih je unutra, gdje je pronađena torba njegove žene.

Posteljina je bila skinuta s bračnog kreveta, ali policija je utvrdila da nije bilo znakova nasilja. Prošle srijede Vats je zatražio da se lokalni mediji uključe u potragu za njegovom ženom i djecom, koje je prijavio kao nestale. Rekao je novinarima: "Samo se nadam da je na sigurnom. Želim da se moja porodica vrati kući". Porodica i prijatelji su užasnuti ubistvima. Na internetu Vatsova je godinama hvalila svog muža i često pisala kako je najbolji muž na svijetu i divan otac. Lokalni mediji su ipak otkrili da je par imao finansijskih problema, uključujući i bankrot 2015. godine, a gospođa Vats je duže vrijeme sumnjala da je muž vara.

Jedanaestog juna na Facebooku je objavila njegovu reakciju dok mu je govorila da je trudna s njihovim trećim djetetom. "To je super, izgleda da se sve desi kada dovoljno želiš", rekao je on tada. Opis videa je glasio: "On je savršen muž i ne znam šta bih bez njega!" Vats je trebalo da se pojavi na sudu u utorak.