Orban: Budimpešta protiv sankcija Dodiku

BUDIMPEŠTA - Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je njegova administracija protiv uvođenja sankcija srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku koje je predložila Njemačka.

"Definitivno treba da spriječimo ove sankcije. Loš je stav, upotrijebljeni ton i izgledi. Zapadni Balkan treba da bude integrisan u EU i mora im se pružiti pomoć", naglasio je Orban.

Prema njegovim riječima, Balkan treba da bude stabilizovan i to nije moguće bez Srba. On je napomenuo da Balkan ne može biti stabilizovan bez BiH a ta zemlja ne može biti stabilna bez obnove prava na koje Srbi imaju puno pravo i to je logika Mađarske.

Njemačka administracija je 13. decembra pozvala EU da uvede sankcije Dodiku zbog inicijative za povrat ovlaštenja sa institucija BiH na Republiku Srpsku u sektorima odbrane, pravosuđa i poreskog sistema.

Njemački ministar spoljnih poslova Analena Barbok je izjavila da su "napori za otcijepljenje neprihvatljivi".