Orban: Da smo čekali Brisel, bili bismo do grla u vodi

BUDIMPEŠTA - Viktor Orban, mađarski premijer skeptičan je da će njegova zemlja na vrijeme dobiti pomoć od EU nakon što su masovne poplave pogodile Centralnu Evropu ove nedjelje.

"Uz dužno poštovanje, da smo čekali da nas Brisel izbavi, bili bismo do grla u vodi - rekao je Orban na konferenciji za novinare.

Mađarska je posljednja zemlja koja je pogođena razornim poplavama, koje su izazvale najmanje 21 smrt u regionu.

Orban je ranije ove nedjelje objavio da je odložio svoje međunarodne obaveze, uključujući debatu u Evropskom parlamentu o mađarskom predsjedavanju Savjetom dok se situacija ne dovede pod kontrolu.

"Ako u nekoj zemlji dođe do (krizne) situacije, postoji mehanizam koji se može aktivirati jednostranim obaveštenjem. Mi smo to uradili, što znači da je Brisel počeo da ispituje da li treba ili može da se pruži neka vrsta pomoći. Kada se završe ove komplikovane briselske procedure — a ne budemo kažnjeni tako što ne dobijemo pomoć koju zaslužujemo, jer je sve to upitno u Briselu — onda ćemo dobiti podršku", rekao je Orban na konferenciji.

Briselski medij navodi da je moguće da je Orbana na oštre primjedbe podstakla ranija odluka Evropskog suda pravde da kazni Mađarsku s 200 miliona evra nakon što je ocijenjeno da je Budimpešta prekršila zakone bloka o migraciji.

