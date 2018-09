Orban: EU želi da dopusti ulazak migranata

Komentari: 1

Haralampije

ne da želi već će i da uradi a razlog je taj što će se svjetski monetarni sistem srušiti i izbiće nemiri a onda će lakše doći do nemira i u samoj eu a to je cilj vrhuški , Mađari su ratovali protiv Turaka na svojoj terotoriji i sve bitke dobili pa znaju šta su muslimani..... zato ih ne žele....ali....austrougarska je krajem 19 vijeka izmislila bogumile da bi odvojila do tada dobre odnose Srba i muslimana tj da bi ih zavadila tako da su muslimani prvi počeli napadati na Srbe misleći da su oni muslimani drugačiji rasno , da su napredniji , da su arijevci , da su goti i sl. U tome je se uspjelo davno i ne razumijem neke ljude koji žele ponovo nekakvo lažno bratstvo i jedinstvo jer to nije moguće osim mirnih odnosa, muslimani su pisali nekada Hitleru za pomoć govoreći mu da su i oni arijevci kao Nijemci a Hitler se slatko smijao.......na kraju---- sve se vraća sve se plaća.