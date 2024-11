Orban: Najveći interes EU - članstvo zemalja zapadnog Balkana

BAKU - Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je večeras da je najveći interes EU da zemlje zapadnog Balkana postanu njene članice.

"Uvjeren sam da je za Evropu najveći interes da pusti zapadni Balkan, prvenstveno Srbiju, da uđe unutra, kako bi dala novu dinamiku i energiju evropskoj ekonomiji", rekao je Orban medijima iz Srbije u Bakuu.

On je naveo da se uvijek govori o tome da li je to dobro ili loše za Srbiju, dodajući da je to unutrašnje pitanje i da ne bih želio da se miješa u to.

Orban je istakao da se sada više nego ranije razgovara o članstvu zemalja zapadnog Balkana, ali da trenutno ne postoji sporazum u vezi toga kako bi trebalo da izgleda taj put, prenosi Srna.

"U svakom slučaju dogovor je da se svi zajedno kreću napred u pravcu ubrzavanja procesa pristupanja Srbije i drugih zemalja zapadnog Balkana. Da pružimo više evropske perspektive i onda vi možete napraviti izbor da li ćete koristiti to ili ne", rekao je Orban.

