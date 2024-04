Orban: Paket reformi o migracijama - novi ekser u kovčegu EU

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je danas da je paket reformskih zakona o azilu i migracijama "novi ekser u kovčeg EU" i poručio da Mađarska neće popustiti pred "ludilom masovne migracije".

"Јedinstvo je mrtvo, ne postoje sigurne granice. Mađarska neće popustiti pred ludilom masovne migracije. Potrebne su promjene u Briselu kako bi zaustavili migraciju", napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

The #MigrationPact is another nail in the coffin of the European Union. Unity is dead, secure borders are no more. Hungary will never give in to the mass migration frenzy! We need a change in Brussels in order to #StopMigration !https://t.co/wxV9Y6OARo