Zapadna predstava da Ukrajina ima prednost u sukobu je laž, a Rusiju je nemoguće pobijediti, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Orban je u intervjuu američkom TV novinaru Takeru Karlsonu rekao da su Ukrajinci "nekonkurentni" bez pomoći Zapada i da stoga SAD drže ključ mira u regionu.

"To je laž. Ne samo nesporazum, već laž. To je nemoguće. Svi u politici koji razumiju logiku, brojke, podatke – nemaju šanse", odgovorio je Orban komentarišući preovlađujući stav u Sjedinjenim Američkim Državama da Ukrajina pobjeđuje.

Istakao je da će oni će ostati bez vojnika prije Rusije.

Prema riječima Karlsona, broj ubijenih Ukrajinaca kreće se u stotinama hiljada, a Orban je dodao da među njima ima i etničkih Mađara.

Pokušaj bilo koje zapadne zemlje da pošalje svoje vojnike u Ukrajinu značio bi "direktan rat" između Zapada i Rusije.

"I odmah ćemo se naći u trećem svjetskom ratu. Tako da je sada veoma opasan trenutak", ocijenio je premijer.

Prema njegovim riječima, Rusi neće predati svog lidera, čuvaće zemlju od raspada i štitiće je, ulagati više novca i proizvoditi više naoružanja od svojih protivnika.

"Zato ne treba pogrešno shvatati Ruse", rekao je Orban.

Upitan šta bi uradio da je on na čelu NATO-a i "bio, recimo, Džo Bajden", Orban je odgovorio: "Mir, odmah. I odmah pozvao (bivšeg američkog predsjednika Donalda) Trampa. To je to".

On je dodao da kada bi SAD željele da obnove mir do "sutra ujutru", mogle bi to da urade.

"Očigledno je da Ukrajinci nisu u stanju da to izvuku sami. Oni nisu konkurentni u ovom ratu. Ako nema novca i oružja sa Zapada, posebno iz SAD, onda je rat završen. Odluka je u vašim rukama", istakao je Orban.

"Naravno, riječ je o Ukrajincima, njih ne treba ignorisati, oni moraju biti uključeni, ali stvarni faktor nije Ukrajina", dodao je on.

Orban je takođe nazvao "potpuno nerealnom" ideju da se Krim oduzme od Rusije, prenosi sputniknews.

"To ne dolazi u obzir", naglasio je mađarski političar.