Orban: Završavamo sa programom masovne vakcinacije

BUDIMPEŠTA - Mađarska će okončati kampanju masovne vakcinacije i preći će na pripremni program imunizacije, rekao je danas premijer Viktor Orban.

"Mađarska će preći sa masovne vakcinacije na sporiji program. Nije razumno da zadržimo sadašnji sistem vakcinacije koji predstavlja veliko opterećenje za ljekare i bolnice", naglasio je Orban.

Mađarski premijer je pozvao javnost da se u narednim danima vakcinišu da ne bi ušli u naredni, mnogo sporiji program imunizacije.

On je istakao da je do sada bila odgovornost države da program vakcinacije funkcioniše, ali to od sada prelazi na pojedinca.

Mađarska je jedina članica EU koja se nije suočila sa nestašicom vakcina.

Orban je dodao da je do sada 54 odsto Mađara vakcinisano prvom dozom, a 38 odsto je dobilo obje.