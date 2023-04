Orban podržao Trampa (FOTO)

​Mađarski premijer Viktor Orban objavio je danas na Twitteru poruku podrške bivšem predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

On ga je pozvao da "nastavi da se bori", nakon što je protiv Trampa podignuta krivična optužnica za tajne isplate tokom predsjedničke kampanje iz 2016.

"Nastavite da se borite, gospodine predsjedniče! Uz vas smo", napisao je Orban na svom Twitter nalogu.

Podsjetimo, Tramp je Orbana u prošlosti opisivao kao "snažnog lidera" koji "voli svoju zemlju" i hvalio njegove napore da suzbije "ilegalnu emigraciju".

Keep on fighting, Mr. President! We are with you, @realDonaldTrump pic.twitter.com/EZFMYHDRzl