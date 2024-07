Orbanova "bomba": Najavio "veliku Mađarsku"?

BAILE TUSNAD - Mađarski premijer Viktor Orban je u svom ljetnom govoru pred studentima rekao da njegova zemlja radi na velikoj strategiji koja nije ograničena na "malu Mađarsku", što je odmah pokrenulo pitanja da li je ona onda usmjerena ka stvaranju "velike Mađarske"?

Orban u svom govoru iznosi tezu da se zapadni i istočni dio Evrope više uopšte ne razumiju, jer u istočnom dijelu narodi i dalje čvrsto vjeruju u koncept nacionalne države, dok su države u zapadnom dijelu već postale postnacionalne.

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da, u eri globalnih promjena za koje je rekao da ih Mađari nisu doživjeli u posljednjih 500 godina, Mađarska radi na velikoj strategiji koja ne smije biti ograničena na "malu Mađarsku".

On nije eksplicitno rekao da njegova vlada radi na velikoj strategiji za "veliku Mađarsku", ali je naglasio da to nije strategija za "malu Mađarsku", jer bi takav pogled bio "previše ograničavajući" i dodao da će ta strategija uključivati sve Mađare, čak i van granica Mađarske.

O tome je Orban govorio u svom tradicionalnom ljetnom govoru, koji već godinama drži u rumunskom gradu Baile Tusnad, pred studentima Slobodnog univerziteta Balvanjos.

Orban je na kraju govora retorički zatrubio u ratnu trubu i podigao zastavu, jer na taj način, objasnio je, mobiliše mlade ljude koji će jednog dana, kada njega vjerovatno ne bude, morati da završe posao.

"Implementaciju ove sjajne strategije - posebno njene završne faze - sigurno nećemo raditi mi, već prvenstveno mladi ljudi koji su danas u dvadesetim i tridesetim godinama. A kada razmišljamo o politici, o tome kako da sprovedemo takvu strategiju u političkom smislu, moramo shvatiti da će u budućim generacijama biti samo dvije pozicije, kao što postoje i u našoj generaciji. Biće liberala i biće nacionalista. I moram reći da će s jedne strane biti liberalni, vitki, bez alergena, samozadovoljni političari koji piju late od avokada, a s druge strane mladi ljudi sa nacionalističkim sklonostima, koji su prošli uličnu školu i koji čvrsto stoje sa obje noge na zemlji. Zato moramo početi da regrutujemo mlade, sada i za nas. Opozicija se neprestano organizuje i raspoređuje na bojnom polju, zahvaljujući liberalnom Cajtgajstu. Oni ne moraju da se trude da se mobilišu, jer se mobilišu automatski. Ali naš tabor je drugačiji: nacionalni logor će izaći samo na zvuk trube i može se okupiti samo pod visoko podignutom zastavom. To važi i za mlade. Zato moramo pronaći hrabre mlade borce nacionalističkih osjećanja. Tražimo hrabre mlade borce nacionalnog duha", zaključio je Orban u svom govoru održanom u subotu 27. jula 2024. godine, a danas je iz njegovog kabineta distribuiran stranim medijima sa zvaničnim prevodom na engleski.

Prema Orbanu, nije riječ o razlikama u mišljenjima, već o "dva različita pogleda na svijet, dva mentaliteta, dva instinkta":

"Mi imamo nacionalnu državu, koja nas tjera na strateški realizam, a oni imaju postnacionalne snove."

Prema Orbanu, Brisel, odnosno Evropska unija, je "pod okupacijom liberalne oligarhije" koja želi da oslabi nacionalne države i sve radi po principu federalizma, ali to što radi nema demokratski legitimitet.

"Nacija je u njihovom umu istorijska i tranziciona tvorevina, rođena u 18. i 19. vijeku. Kako je došlo, tako i treba da nestane", kaže mađarski premijer i najavljuje ne samo borbu protiv toga, već i korištenje takvog opisa stvarnosti, i upotrebu rata u Ukrajini, za jačanje Mađarske.

Prema njegovim riječima, Rusija ne predstavlja najveću opasnost i problem, iako je zapadni mediji predstavljaju kao takvu.

"To nije u redu! Rusija je prevelika za svoje stanovništvo, a ima i hiperracionalno rukovodstvo. U stvari, to je zemlja koja ima vođstvo. Nema ništa misteriozno u tome što ona radi: njeni postupci logično proizlaze iz njenih interesa i stoga su razumljivi i predvidljivi. S druge strane, ponašanje Zapada nije ni razumljivo ni predvidljivo. Zapad nije vođen, njegovo ponašanje nije racionalno i ne može da se nosi sa situacijom koju sam opisao u prošlogodišnjem izlaganju: činjenicom da su se dva sunca pojavila na nebu. To je izazov Zapadu u vidu uspona Kine i Azije. Trebalo bi da možemo da se nosimo sa tim, ali ne možemo", kaže mađarski premijer, prenosi "b92".

