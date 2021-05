Organizovan hitan sastanak islamskih zemalja

DUBAI - Zemlje članice Organizacije za islamsku saradnju organizovale su danas hitan sastanak povodom eskalacije sukoba Izraela i militanata Hamasa u pojasu Gaze.

Iako su Liga arapskih zemalja i organizacije kao što je Organizacija za islamsku saradnju i dalje pri stavu da Palestinci treba da imaju svoju nezavisnu državu, Izrael je u posljednje vrijeme postigao sporazume o normalizaciji odnosa s pojedinim članicama tih organizacija.

Ministar spoljnih poslova u Palestinskoj upravi Rijad Malki osudio je na početku sastanka "kukavičke napade" Izraela, uz napomenu da će Palestinci pružati otpor do posljednjeg dana.

"Suočeni smo sa dugogorišnjom okupacijom i to je osnova problema. Protiv Palestinaca su počinjeni zločini za koje niko nije snosio posljedice", naglasio je Malki.

Međutim, Palestinska uprava nema kontrolu nad Hamasom i pojasom Gaze, gdje su militanti preuzeli kontroli 2007. godine.

Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da je isključivo Izrael odgovoran za najnoviju eskalaciju sukoba u Istočnom Jerusalimu, Gazi i na Zapadnoj obali, te da se Tel Aviv oglušio na upozorenja arapskih zemalja.

Reakcije na sukobe različite su u zemljama Arapskog poluostrva i Persijskog zaliva.

Nekoliko stotina ljudi sinoć se okupilo u Kataru kako bi čulo govor lidera Hamasa Ismaila Hanijeha, koji boravi u Turskoj i Kataru.

On je rekao da se "otpor neće predati" i da je to najkraći put do Jerusalima, jer Palestinci neće prihvatiti ništa manje od osnivanja države Palestine s Jerusalimom kao prijestonicom.

Predsjednik kuvajtskog parlamenta razgovarao je juče s Hanijehom, kao i ministar spoljnih pslova Katara, ali i general Esmail Gani, lider jedinica Kuds pri Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Saudijska Arabija podržavaju Palestince u namjeri da osnuju svoju državu, ali su UAE i Bahrein potpisali sporazum o normalizaciji odnosa s Izraelom.

Čavušoglu je kritikovao članice Islamske organizacije za saradnju koje su potpisale sporazume s Izraelom.

Profesor sa Insituta arapskih država Persijskog zaliva u Vašingtonu Husein Ibiš rekao je da većina lidera zemalja Zaliva smatra da su raketni napadi Hamasa "cinični, opasni, provokativni i nepotrebni, te da jednako ugrožavaju Izraelce i Palestince u Gazi", javio je AP.