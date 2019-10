Oružani napad na univerzitetu u Teksasu

OSTIN – Na univerzitetu u saveznoj američkoj državi Teksas, izveden je oružani napad, javljaju lokalni mediji.

List "Dallas Morning News" javio je kako je u napadu izvedenom na ceremoniji dodjele diploma na Univerzitetu Texas A&M u Grinvilu, bilo poginulih i ranjenih.

Lokalni zvaničnici još uvijek nisu potvrdili informacije, ali na pojedinim profilima na društvenim mrežama objavljeni su snimci o ranjenima.

Reporter lokalne televizije WFAA-TV Džejson Vajtli na Twitteru je napisao kako su u napadu izvedenom u kampusu univerziteta poginule najmanje dvije osobe, a više od deset je ranjeno.

Vajtli je saopštio kako se pretpostavlja da je u napadu korišteno automatsko oružje i da još uvijek nije poznat motiv napada.

Na mjesto događaja upućene su ekipe hitne pomoći.

Još uvijek nije poznat identitet napadača kao ni to da li je uhvaćen.

#BREAKING: Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb