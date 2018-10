Oružani napad u Americi: Ubijen policajac, ranjena šestorica

NJUJORK - Najmanje jedan policajac je ubijen, a šestorica su ranjena u oružanom incidentu koji se sinoć dogodio u saveznoj američkoj državi Južnoj Karolini.

Incident se dogodio u luksuznom kvartu Vintage Place u regiji Florence, a iz ureda lokalnog šerifa saopšteno je da je vlasnik kuće otvorio vatru na policiju koja je s nalogom došla da izvrši pretres objekta.

Portparol policije Mike Nunn saopštio je kako je napadač nakon otvaranja vatre vlastitu djecu držao kao taoce skoro dva sata.

Napadač je uhapšen, a ranjeni policajci su hospitalizovani.

Guverner Južne Karoline Henry McMaster osudio je napad, a isto je učinio i američki predsjednik Donald Tramp, koji je na Twitteru zahvalio policiji na hrabrosti i predanosti u očivanju javnog reda i mira.

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD