Osam eksplozija odjeknulo u Šri Lanci, broj mrtvih stalno raste

​KOLOMBO - Broj žrtava u seriji gotovo istovremenih eksplozija koje su potresle tri crkve i tri luksuzna hotela u Šri Lanki neprestano raste, pa je po poslednjim podacima poginulo 189 ljudi a ranjeno 560.

Vlada je uvela policijski čas koji odmah stupa na snagu, a za sada nije poznato koliko će on trajati, prenosi Rojters.

Zvaničnik koji nije želeo da bude imenovan, dodao je da se sumnja da su dve eksplozije djelo bombaša samoubica, javio je AP.

Eksplozije su pogodile tri crkve i tri hotela u prestonici Šri Lanke Kolombu, kao i crkvu u gradu Negombo, a odjeknula je i eksplozija u blizini ZOO vrta u glavnom gradu.

Warnings for British nationals in Sri Lanka - and those planning to visit the countryhttps://t.co/uKA7ct3fE7 pic.twitter.com/bqZyeKwG5y