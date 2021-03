Oslobođen brod "Ever Given" u Sueckom kanalu

KAIRO - Nasukani teretni brod koji je blokirao Suecki kanal u prethodnih sedam dana od jutros ponovo pluta i pokrenuo je motore, a u toku su završne provjere prije pomjeranja plovila, izjavili su izvori iz brodske industrije.

Ovakav razvoj situacije poslije intenzivnih radova prethodih dana budi nadu da će najprometniji pomorski prolaz u svijetu uskoro biti ponovo otvoren.

Ranije je objavljen video-snimak na kojem se vidi da je krma broda "Ever Given" pomjerena i da je otvoren prolaz u Sueckom kanalu. Na drugim snimcima čuli su se glasovi, slavlje i sirene.

Brod se zaglavio dijagonalno u južnom dijelu Kanala po jakom vjetru u utorak, 23. marta, i zaustavio glavnu pomorsku rutu između Evrope i Azije.

Najmanje 369 brodova čeka na tranzit, uključujući desetine plovila sa kontejnerima, naftom i tečnim i prirodnim gasom.

"Ever Given" ponovo pluta od jutros u 4.30 časova.

After 4 days and 2 hours, it's finally unstuck. I think we all needed this win today.#Suez #SuezBLOCKED #MondayMotivation #EVERGIVEN #Evergreen pic.twitter.com/pa0nBn4YUE