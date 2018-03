Osnivač Vikiliksa obrisao svoj Facebook nalog: "Zakerberg je..."

"Upravo sam obrisao svoj Facebook nalog. Zapravo, nikada ga nisam ni imao. Prijatelji ne ubacuju svoje prijatelje u ogromnu bazu obaviještajnih podataka, koju kontroliše megalomanijak koji naziva svoje korisnike 'glupacima'", napisao je Asanž na Twitteru, a u prilogu je ostavio fotografiju internet prepiske Zakerberga i neimenovanog prijatelja.

U razgovoru sa tim prijateljem, Zakerberg kaže da može da mu obezbjedi više od 4.000 mejlova, fotografija i adresa bilo koje osobe sa Harvarda, ukoliko mu ikada bude zatrebalo.



Na prijateljevo pitanje kako je uspio da nabavi sve to, Zakerberg mu je odgovorio da su mu to ljudi jednostavno dostavili.



"Nemam pojma zašto. Oni mi 'vjeruju'. Glupaci", napisao je Zakerberg u prepisci koja datira iz 2004. godine.



Maja 2010, u tadašnjem Silicon Alley Insideru (danas Business Insider), Zakerberg priznaje da je do prepiske zaista došlo, naglasivši, međutim, da je odrastao i da se promjenio.



Kompanija Facebook izgubila je više od 58 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, odnosno vrijednosti ove društvene mreže zbog skandala o curenju korisničkih podataka u koji je umiješana kompanija Cambridge Analytica.



Svjetski mediji izvijestili su tokom protekle sedmice da su podaci 50 miliona korisnika Facebooka bez njihovog znanja i odobrenja poslati kompaniji Cambridge Analytica, koja ima politički centar za podatke i koja je radila na izbornoj kampanji predsjednika Donalda Trampa 2016. godine.



Facebook je optužen za upad u podatke korisnika, što ta mreža negira.



Zakerberg se za sada nije oglasio po tom pitanju, uprkos pozivu koji su mu uputili parlamentarci iz Velike Britanije i Evropske unije.