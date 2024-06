Osnivač Vikiliksa planira naplatiti godine progona

Džulijan Asanž (52), osnivač Vikiliksa, mogao bi da zaradi na desetine miliona dolara zahvaljujući godinama koje je proveo u zatvoru!

Kako prenosi Dailymail, uprkos osudi za špijunažu na američkom sudu Asanž bi vjerovatno i dalje mogao da zaradi bogatstvo pisanjem knjige, prodajom prava za snimanje filma ili javnim nastupima.

Publicista i menadžer Maks Markson rekao je da bi Asanž mogao da potpiše ugovor za pisanje knjige vrijedan najmanje deset miliona dolara, da dobije dodatnih 10 miliona dolara od prodaje prava za film ili TV seriju, kao i da po jednom javnom nastupu zaradi 500.000 dolara!

"Ono što želi, to će i dobiti", rekao je Markson i nastavio:

"Postoje reke zlata pred njim i on zaslužuje sve".

Pravni stručnjak rekao je da je malo vjerovatno da će zakoni koji su ranije korišćeni za sprečavanje prestupnika koji imaju finansijsku korist od svojih zločina biti primjenjeni na Asanža. Markson je navodi da će Asanžov kapacitet zarade biti ograničen samo onoliko koliko on želi i sa međunarodnim interesovanjem za njegovu priču:

"Svi na svijetu će željeti da razgovaraju sa njim, da čuju od njega i intervjuišu ga i on će za to dobiti veliki novac", smatra Markson i ističe:

"On će dobiti ugovor za knjigu, deset, možda 15 ili 20 miliona dolara. Ogroman novac za svjetski ugovor o knjizi. On će dobiti i prihod od filmskog ugovora, još deset miliona dolara. U koliko god zemalja može da ode, on će moći da obiđe govorničke turneje širom svijeta. Ako ovaj tip želi da ima 60 nastupa godišnje za 500.000 dolara, on će pokupiti 30 miliona dolara, možda i više".

Bivši američki predsjednik Barak Obama i njegova supruga Mišel potpisali su 2017. godine ugovor za tri knjige vrijedan 65 miliona dolara. Avans za princa Harija za njegove memoare "Spare" navodno je iznosio 20 miliona dolara.

Asanžovi obožavatelji vide ga kao uzbunjivača za istinu koji je razotkrio američke ratne zločine na Bliskom istoku. Kritičari kažu da je on krajnje neodgovoran narcis koji je ugrozio živote zapadnih vojnika.

Markson je rekao da očekuje da će Asanž donirati dio svoje zarade za finansiranje Vikiliksa i podršku drugim ciljevima. Takođe je mogao da ga vidi kako reklamira proizvode ili usluge.

"On zaslužuje svaki peni koji može dobiti, svaki milion dolara", uvjeren je Markson. '

Asanž se u srijedu izjasnio krivim po jednoj tački optužnice po Zakonu o špijunaži SAD za zavjeru radi pribavljanja i objelodanjivanja povjerljivih dokumenata nacionalne odbrane. Odletio je kući u Australiju te noći nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivice koji je ratifikovan tokom saslušanja u američkom saveznom sudu na ostrvu Sajpan u Pacifiku.

Taj sporazum je onomogućio da Asanž bude izručen SAD gdje ga je po optužnici od 18 tačaka čekalo 175 godina robije. Asanž je tražen u SAD zbog špijunaže još od 2010. nakon što je Vikiliks objavio više od 700.000 tajnih vojnih i diplomatskih dokumenata.

Sklonio se u Ambasadu Ekvadora u Londonu 2012. godine, nakon što je u Švedskoj optužen za silovanje. Poslije sedam godina izgubio je azil u zgradi ambasade i optužbe za seksualno zlostavljanje su povučene, prenosi Telegraf.

