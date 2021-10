Osnivači Bajonteka: Korona će biti virusno oboljenje pod kontrolom

Korona će postati virusno oboljenje koje se može kontrolisati, kažu u intervjuu za DW Ozlem Tureči i Ugur Šahin, osnivači njemačkog Bajonteka, koji je u saradnji s američkim Fajzerom na tržište iznio vakcinu protiv korone.

Velika je vjerovatnoća da će vakcina biti efikasna protiv nove mutacije korone, kaže za DW Ugur Šahin, naučnik i šef kompanije Bajontek, čija je vakcina odobrena u EU. On se nada imunizaciji stanovništva do iduće zime.

Na pitanje kada će se završiti pandemija korone Tureči je rekla da je to teško pitanje, s obzirom na to da svakodnevno uče nešto novo o virusu, o tome kako reaguje na vakcinu.

"Ova saznanja su neophodna da bismo mogli procijeniti kada će se pandemija završiti. Ali, ono što već sada sa sigurnošću možemo da kažemo jeste da će postepeno doći do nove normalnosti. To se već sada osjeća. Sigurno ćemo da se nosimo s virusom još nekoliko godina. Pronaći će se i odgovori na pitanja, koje danas nemamo. Budućnost će pokazati da li će se pojaviti nove varijante virusa, i da li će se morati izvršiti prilagođavanje vakcina. S godinama će virus dobiti status, koji danas ima virus gripa. Korona će postati virusno oboljenje koje se može kontrolisati", rekla je Tureči

Šahin je na pitanje o radu na novim vakcinama protiv mutacija rekao da trenutno testiraju varijante vakcina na relativno malom broju dobrovoljaca. "Studija o južnoafričkoj beta-varijanti je skoro gotova, još jedna o delta varijanti je u toku, prvenstveno radi prikupljanja podataka. Trenutno nema potrebe za zamjenom vakcine. Ali, želimo da pokažemo da možemo da proizvedemo i klinički testiramo nove varijante vakcina koje su jednako bezbjedna kao i vajcina koju trenutno imamo. Ukoliko se narednih godina pojavi varijanta, za koju se vakcina mora prilagoditi, mogli bismo to veoma brzo uraditi s obzirom na to da smo već etablirali odgovarajuće procese. Na miru možemo da se pripremiemo na to da će pod određenim okolnostima vakcina morati da se prilagođava novim mutacijama svake dvije godine", rekao je on.

Na pitanje da li je neophodno vakcinisati djecu Šahin je odgovorio da ne mogu reći da li je neophodno.

"Mi generišemo podatke i predajemo ih za to nadležnim službama. Vakcine za djecu od 12 do 15 godina su već odobrene", rekao je on.

Tureči je rekla da su podatke o djeci između pet i osam godina predali prije četiri nedjelje.

"Do kraja godine predaćemo podatke i za još mlađu djecu, od šest mjeseci do četiri godine. Te studije su još u toku", rekla je ona.

Na pitanje da li ih razočarava što još ima ljudi koji odbijaju da se vakcinišu Šahin je rekao da to shvataju i da uopšte nisu razočarani.

"Mi sa svoje strane transparentno pružamo informacije. Po meni je dobro i to što eksperti o tome govore u medijima. Na taj način svako ima mogućnost da razumije situaciju. Jedino što svakom savjetujem je da se informiše što je moguće šire. Tako može da se donese dobra odluka", rekao je.

O tome da li ima razumevanja za to što ljudi kažu da se radi o novoj tehnologiji i da se ne zna kakve su dugoročne posljedice Šahin je rekao da razumiju i to.

"Ali, sa druge strane ljudi generalno veoma dobro podnose vakcine- što spada u najvažnija dostignuća čovječanstva. Bez vakcina naše društvo ne bi moglo da dostigne nivo razvoja koji danas ima. Jeste da se našea vakcina bazira na novoj tehnologiji, ali smo je dobro razumjeli, jer ova tehnologija postoji već 30 godina.

Naše vakcina nije nastala tek tako, već je zasnovana na biomolekulu, koji se nalazi u svakoj ćeliji u našem tijelu. Mi ne unosimo dakle ništa strano u tijelo i s obzirom na to da se u istraživanja ulaže već više od 30 godina imali veoma dobru naučnu osnovu. Zbog toga je naša vakcina mogla da bude razvijena tako brzo", rekao je Šahin.

Dr Ozlem Tureči i dr Ugur Šahin su osnivači firme Bajontek iz Majnca. Trinaestog oktobra u Solunu dobili su nagradu Carica Teofanija, koju im je uručila predsjednica Grčke Katerina Sakelaropulu.