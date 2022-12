Osoba poginula u sudaru u kojem su učestvovale stotine auta (VIDEO)

PEKING - Jedna je osoba poginula u sudaru na auto-putu u kojem su učestvovale stotine auta u centralnoj Kini, izvijestila je u srijedu državna televizija "CCTV", a slike nesreće prikazuju scene haosa.

Slike iz vazduha pokazuju stotine automobila, kombija i kamiona - od kojih su se mnogi sudarili jedni s drugima - nagomilane na jednom dijelu auto-puta u gustoj magli.

Ostali video snimci objavljeni na internetu pokazuju oštećene ostatke nekoliko vozila koja su se sudarila s drugima.

200 vehicle crash due to heavy fog in #Zhengzhou in central #China, 1 dead pic.twitter.com/K2JGABtj9u