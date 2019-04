Osobe u civilu pucaju u Karakasu, Maduro objavio plan

KARAKAS - Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro objavio je 30-dnevni plan štednje električne energije zbog nestanaka struje širom zemlje, javlja AP.

Istovremeno, kako prenosi TAS S, list "Nasional" objavio je da je dvoje ljudi primljeno u bolnicu s ranama od vatrenog oružja, pošto su naoružane osobe u civilnoj odjeći otvorile vatru na učesnike u antivladinom protestu u kvartu Libertador u prestonici Karakasu.

Ruska agencija navodi da se na fotografijama sa mjesta napada vide dvojica muškaraca, od kojih jedan nosi nešto što podsjeća na pušku, a drugi pištolj.

Venecuelanski dnevnik je za nasilje optužio nezvanične organizacije građana poznate pod zajedničkim nazivom "Kolektivo" koji pruža podršku aktuelnoj vladi u Karakasu.

U prijestonici i drugim gradovima juče su održani protesti zbog dugotrajnih nestanaka struje.

AP prenosi da je venecuelanski predsjednik Maduro, ispred čije palate je održan jedan od ovih protesta, objavio da će 30-dnevni plan za štednju struje pomoći zemlji da se izbori sa nestancima električne energije zbog kojih je takođe došlo do prestanka snabdijevanja vodom i prekinute su komunikacije.

Navodi se da je Maduro tokom govora emitovanog na nacionalnoj televiziji upozorio da ne smije biti nikakvih nereda zbog nestanaka struje i poručio da "kolektivosi" i druge provladine organizacije treba da održavaju red u Venecueli.

Američka agencija navodi da tokom protesta na koje je pozvao opozicioni vođa Huan Gvaido u većini slučajeva nije bilo intervenicije policije, ali su se "kolektivosi" ponegdje pojavljivali na motorima i prijetili demonstrantima.

Police and protesters clashed on one of Caracas's main roads as the country was plunged into darkness again.#sosvenezuela #venezuela #HandsOffVenezuela #NoBloodForOil #EstamosUnidosVE #DiaDeLaJuventud #12Feb #OperaciónCívicoMilitar #Maduro #CrisisEnVenezuela pic.twitter.com/G8TglIara2