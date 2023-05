Ostaje Makronova penziona reforma

PARIZ - Francuski Ustavni savjet odbacio je posljednji pokušaj opozicije da kroz zahtjev za raspisivanje referenduma anulira vladinu reformu penzionog sistema kojom se prag za odlazak u penziju pomjera sa 62 na 64 godine.

Ova odluka izazvala je masovne proteste širom Francuske.

To je drugi put da Ustavni savjet, koji je najviše tijelo u Francuskoj koje se bavi ustavnošću propisa, odbacuje pokušaje opozicije da se zadrži staro zakonsko rješenje u vezi sa godinama za odlazak u penziju.

Čak i da je novi prijedlog opozicije prošao, uslijedio bi dugačak proces za njegovo sprovođenje u djelo, i on ne bi odložio stupanje na snagu reformskog zakona koji gura predsjednik države Emanuel Makron.

French protestors continue to demonstrate against Pres. Macron's pension reform. Watch as a crowd of protestors throws a barrage of projectiles at policemen, forcing their retreat. pic.twitter.com/21nMoilN0e

Savjet je utvrdio da tema opozicionog prijedloga nije neophodna "reforma u vezi sa socijalnom politikom, pa stoga sudije smatraju da on zadovoljava uslove" koje postavlja Ustav Francuske.

Opozicioni poslanici, većinom ljevičari, željeli su pokrenuti kompeksan proces preispitivanja zakona u nadi da će on dovesti do odbacivanja izuzetno nepopularne Makronove reforme penzionog sistema koja je usvojena prošlog mjeseca uprkos ogromnim protestima u zemlji.

Prijedlogom je traženo raspisivanje referenduma, a posao Ustavnog savjeta je bio da utvrdi da li su ispunjeni zakonski uslovi da se on održi. Da je odgovor bio pozitivan, opozicija bi imala devet mjeseci da prikupi dovoljno glasova za raspisivanje referenduma, a to je 4,8 miliona glasova odnosno 10 odsto upisanih birača u Francuskoj.

The council turned down yet again an opposition proposal to cap the age of retirement at 62. Opponents of Macron's pension reform are now mobilizing for June 6 protests and strikes.https://t.co/QdOw2qenUb