Ostavili bebu na šalteru aerodroma jer za nju nisu imali kartu za let

Neimenovani par ostavio je bebu na šalteru za prijavu na aerodromu u Tel Avivu, jer za bebu nisu imali kartu za let, prenosi Si-En-En.

Par koji nije imenovan u utorak se sa bebom prijavljivao za let "Rajanera" od međunarodnog aerodroma "Ben Gurion" do Brisela. Ispostavilo se da beba nije imala kartu, pa je par krenuo da se ukrca na let i ostavio bebu na šalteru za prijavu.

Slučaj je proslijeđen policiji, izjavila je portparolka "Rajanera" za Si-En-En, prenosi RTS.

"Putnici koji su letjeli iz Tel Aviva za Brisel prijavili su se na let bez rezervacije za bebu. Zatim su ostavili bebu prilikom prijave. Agent za čekiranje na aerodromu 'Ben Gurion' pozvao je obezbjeđenje aerodroma koje ih je uklonilo iz reda i to je sada posao za lokalnu policiju", navela je portparolka.

Izraelska aerodromska uprava potvrdila je da se incident dogodio.

"Par i beba sa belgijskim pasošima stigli su na let na Terminal 1 bez karte za bebu. Par je kasnio na let, nakon što je prijava zatvorena. Ostavili su bebu u ležaljci i potrčali prema dijelu za bezbjednosnu provjeru, u pokušaju da dođu do kapije za ukrcavanje na let", izjavio je portparol policije.

Portparol izraelske policije rekao je Si-En-Enu da se čini da je stvar riješena do trenutka kada je policija stigla na lice mjesta.

"Beba je bila sa roditeljima i nema dalje istrage", naveo je portparol policije.