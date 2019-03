Oštećene četiri džamije u Birmingemu

LONDON - Četiri džamije u Birmingemu oštećene su noćas, saopštila je policija poslije novog incidenta u seriji islamofobnih napada u Britaniji nakon što je desničarski ekstremista ubio 50 ljudi u džamijama u novozelandskom Krajstčerču.

Policija je objavila da detektivi i pripadnici antiterorističke jedince vode istragu nakon što su na četiri džamije polupani prozori.

Pripadnici snaga reda odgovorili su rano jutros na poziv u kojem je rečeno da muškarac čekićem razbija prozore jedne džamije, prenijela je agencija DPA.

Šef lokalne policije Dejv Tompson saopštio je da za sada nije poznat motiv napada.

"U teškim vremenima poput ovih, nevjerovatno je važno da se svi ujedine protiv onih koji žele da izazovu razdor, neizvjesnost i strah u našim zajednicama", rekao je Tompson.

Član gradske skupštine Šabana Mahmud izjavila je da su napadi "zaista užasni" i pozvala sve građane da ostanu mirni i da dostave policiji sve informacije kojima eventualno raspolažu.

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows. I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx