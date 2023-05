Osuda iz Amerike: Kurti uništio čvrste veze Kosova i SAD

VAŠINGTON - Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Ričard Grenel kazao je da Vašington podržava one za koje vjeruje da napreduju u poštovanju zapadnih vrijednosti. On je dodao da je samozvani kosovski premijer Aljbin Kurti uništio čvrste veze samoproglašenog Kosova i SAD.

Grenel je na Twitteru, reagujući na komentar Kurtija o jučerašnjem nasilnom upadu policije samoproglašenog Kosova u zgrade opština Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, je pravo izabranih na demokratskim izborima da preuzmu funkciju, rekao da je Kurti prvi lider čije postupke su osudili i demokrate i republikanci.

Foreign aid is not a right, though. The U.S. supports those who we believe are making progress on Western values. You have ruined the strong US-Kosovo bond. You are the first leader of Kosovo to be condemned by both Democrats and Republicans.@VjosaOsmaniPRKS’s silence is… https://t.co/rrBXUcL1pS