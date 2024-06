Osuđen još jedan diler iz bh. kokainskog lanca

FELDKIRH – U regionalnom sudu u Feldkirhu danas je osuđen 48-godišnji diler, nastanjen u Forarlbergu, na četiri i po godine zatvora, a optužnica ga je teretila da je kao pripadnik bh. kokainskog lanca dilovao kokain u ovom dijelu Austrije.

Inače, ovaj diler je do novembra prošle godine bio u kućnom pritvoru, ali odmah po izlasku na slobodu, nastavio je sa starom praksom.

On je otkriven na osnovu poruka sa kriptovanih telefona koji su oduzeti tokom velike akcije prije izvjesnog vremena. Inače, na čelu ov ekriminalne grupe nalazi se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je nastanjen u Švajcarskoj, ali se jedno vrijeme krio u domovini. Svi ostali pripadnici njegove grupe, uključujući i današnjeg osuđenika, su uhvaćeni i izvedeni pred lice pravde.

Inače, austrijski mediji prenose da je diler koji je danas osuđen imao zakazanu svadbu za jul mjesec. U optužnici stoji da je on bio klasični ovisnik o kokainu, koji je u jednom momentu počeo da radi za ovu kriminalnu grupu, kako bi sebi obezbjedio dovoljne količine narkotika. On je u period u od dvije godina preprodao pet kilograma kokaina. Iako za količinu droge izrečena kazna može ići i do 15 godina, njemu je sudija uzeo u obzir da se, u međuvremenu, počeo da liječi te da se skoro resocijalizovao.

