Osuđen kovid prevarant iz BiH: Uzeo 240.000 franaka da bi vratio stare dugove

BERN - Viši sud u švajcarskom kantonu Argau osudio je danas državljanina BiH (50) na uslovnu kaznu zatvora zbog prevare, lažiranja poslovne dokumentacije i pranja novca.

Naime, riječ je o vlasniku građevinske kompanije koji je 2020. godine na prevaru došao do tzv. kovid kredita u iznosu od 240.000 franaka. Inače, niža sudska instanca ga je oslobodila, ali nakon žalbe tužilaštva, on je osuđen i to na veću kaznu nego što je tražilo kantonalno tužilaštvo.

On je, pored uslovne zatvorske kazne, kažnjen i sa 5.000 evra.

Osuđeni je bio vlasnik kompanije koja je, prema njegovim riječima, bila znatno pogođena pandemijom kovida-19. On je u zahtjevu za kredit naveo da bi 240.000 franaka bilo dovoljno da se obezbijedi likvidnost firme. Takođe, uvjeravao je da ima narudžbe u iznosu od 200.000 franaka.

Međutim, viši sud u presudi navodi da nema sumnje da je on ovaj zajam iskoristio da podmiri stare, već postojeće dugove, što nije bila namjena ovog kredita.

Istog dana kada mu je kantonalna banka prebacila 240.000 franaka, on je izvršio nekoliko uplata u iznosu od 150.000 franaka,

Samim time, dokazano je da on imao ogromne dugove u vrijeme kada je zatražio i dobio kredit. Njegova kompanija je trenutno u stečaju.

Inače, u kantonu Argau trenutno se vodi čak 300 sudskih procesa vezanih za korona finansijsku pomoć.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.