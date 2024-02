Osuđena “Ubica mačaka”: Prvo komšijinu mačku stavila u blender, zatim ubila čovjeka

Scarlet Blake (26), transrodna žena koja je inspirisana serijom na Netflixu ubila Jorgea Martina Carrena, osuđena je na najmanje 24 godine zatvora.

Blake je u julu 2021. prvo udarila Carrena, a zatim ga gurnula u rijeku Cherwell u Oxfordu. Nekoliko mjeseci ranije, ubila je komšijinu mačku - stavila je u blender i sve prenosila uživo na internetu.

Prema riječima suca, Netflixova emisija o ubijanju mačaka igrala je značajnu ulogu u njenom stravičnom planu. Blake, prije poznata kao Alice Wang, se ekstremno zanimala za smrt i mučenje. Tužilac Alison Morgan KC je kazala da je pronalazila seksualno zadovoljstvo pri pomisli na nasilje, piše BBC.

Carreno, španski državljanin koji je radio u tvornici Mini, je nakon ukidanja ograničenja zbog covida izašao naveče s prijateljima vani. Prema navodima tužioca, 30-godišnjak se u jednom trenutku odvojio od društva te naišao na Blake. Ona ga je odvela do osamljenog mjesta na obali rijeke, udarila ga bocom votke po glavi, pokušala ga zadaviti, a zatim ga gurnula u vodu gdje se utopio, prenosi Index.

Blake je tokom suđenja ispričala poroti o vezi putem interneta s Ashlynn Bell, još jednom trans ženom u SAD-u. Kazala je kako nije htjela ubiti mačku te da je to napravila kako bi zadovoljila Bell. Ali tokom suđenja se saznalo da je mačku ubila na jako stravičan i bolan način – rasjekla je, stavila u blender i ubistvo životinje prenosila uživo na internetu.

Na videu se čuje pjesma True Faith grupe The New Order koja se nalazila u Netflixovom dokumentarcu Don't F*** With Cats, u kojem muškarac prvo ubija mačice, a zatim snima ubistvo čovjeka.

"Mačku ste zadavili, ali ste osigurali da ostane još par minuta živa dok ste ju komadali i vadili utrobu. Zatim ste joj izvadili srce, koje ste sačuvali kao uspomenu. Nakon toga ste joj oderali kožu i odrezali glavu, a ostatke tijela stavili u blender. Pri tome ste kazali da jednog dana želite naučiti kako tako nešto napraviti čovjeku", kazao je sudija, a prenosi Daily Mail.

Blake je osuđena na četiri mjeseca zatvora zbog nanošenja nepotrebne patnje životinji te na doživotni zatvor s najmanje 24 godine izdržavanja kazne zbog ubistva Carrena. Kaznu će služiti u muškom zatvoru.

