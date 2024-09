Osumnjičeni za napad na Trampa optužen po dvije tačke (VIDEO)

VAŠINGTON - Rajan Vesli Raut, osumnjičen za pokušaj atentata na bivšeg predsjednika SAD Donalda Trampa, optužen je pred sudom na Floridi po dvije tačke u vezi sa posjedovanjem vatrenog oružja, javio je Ej-Bi-su njuz.

Raut je optužen za posjedovanje vatrenog oružja kao osuđeni za krivično djelo i posjedovanje vatrenog oružja sa izbrisanim serijskim brojem, navodi se u izvještaju.

Ročište na kojem će se odlučivati o njegovom pritvoru zakazano je za 23. septembar, a čitanje optužnice za 30. septembar, navodi Si-En-En.

Ryan Routh had his first appearance in federal court this morning. In an eight-minute hearing, Routh was charged with two federal counts: possession of a firearm by a convicted felon and possession of a firearm with an obliterated serial number. @AP https://t.co/vOg1Cv2nh4