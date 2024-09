Osumnjičeni za nestanak Medlin Meken priznao da je oteo djevojčicu

Kristijan Brukner, osumnjičeni za nestanak Medlin Meken, navodno je priznao da je oteo djevojčicu iz stana tokom odmora u Portugalu, tvrdi njegov bivši cimer iz zatvora.

Osuđeni pedofil osumnjičen je da je oteo i ubio trogodišnju britansku djevojčicu u Praja da Luzu u maju 2007.

Njegov bivši cimer iz ćelije Laurentiju Kodin rekao je danas pred sudom da je Nijemac priznao da je oteo dijete u Portugalu.

"Rekao mi je da ju je oteo u Portugalu. Bio je u području gdje su hoteli i gdje žive bogataši. Rekao mi je da je bio otvoren prozor, da je tražio novac. Rekao mi je da nije pronašao nikakav novac ali je pronašao dijete i oteo ga. Dva sata kasnije svuda je bilo policije i pasa tragača, pa je zato pobjegao odatle", ispričao je njegov bivši cimer iz zatvora.

On je ponovio da govori ono što mu je Brukner rekao.

"Rekao mi je da je sa njim bila osoba sa kojom se posvađao, navodno je to bila njegova žena. On je rekao da je dete u Portugalu odvezao svojim automobilom, a u vrijeme kada su policija i psi bili u kući, odvezao se odatle. Pitao me je da li se DNK deteta može uzeti iz kostiju ispod zemlje", dodao je Kodin.

Kodin takođe tvrdi da mu je Brukner priznao da je "otimao i silovao djevojčice", prenosi Mirror.

Brukner trenutno služi sedmogodišnju kaznu zatvora zbog silovanja američke penzionerke u Praja da Luzu. Njemu se u Njemačkoj sudi za nepovezane seksualne zločine koji su navodno počinjeni u Algarveu između 2000. i 2017.

On negira da ima veze sa nestankom Medlin Meken, čija sudbina godinama muči ne samo britansku javnost, već i svjetsku.

Suđenje bi trebalo da se završi u decembru.

(Telegraf.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.