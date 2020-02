Osveta Izraela: Raketni napad na džihadiste u Siriji

Izrael je ispalio više raketa koje su pogodile ciljeve nedaleko od prestonice Sirije Damaska, na šta je odgovorila sirijska protivvazdušna odbrana.

U saopštenju sirijske vojske se navodi da su izraelske rakete u nedjelju uveče ispaljene iz pravca Golanske visoravni pogodile ciljeve nedaleko od aerodroma u Damasku, ali da je protivvazdušna odbrana uspješno presrela većinu projektila.

Kako prenosi AP, Izrael je u rijetkoj potvrdi ovakvih napada u susjednoj Siriji, saopštio da su njegovi avioni ciljali mete palestinskog Islamskog džihada koji su primjećeni južno od Damaska.

A ball of fire is seen following an Israel airstrike on Rafah in the Gaza Strip. Israeli aircraft hit what they said were Islamic Jihad sites after Palestinian militants said they fired a barrage of rockets at Israel Said Khatib pic.twitter.com/28KEnzOT7l