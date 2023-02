Otac i kćerka nađeni živi pet dana nakon zemljotresa (VIDEO)

Spasioci u Gazijantepu u Turskoj spasili su danas Sezaija Karabasa i njegovu kćerku Šengul Karabas poslije 132 sata spasilačkih napora.

Na video snimku koji je objavio CNN Turska može se čuti kako otac moli spasioce da potraže njegovu ženu, za koju vjeruje da je još živa i zarobljena u ruševinama.

U provinciji Hataj tim spasilaca je poslije 132 sata od zemljotresa pronašao 34-godišnjeg muškarca Ergina Guzeldogana.

This little angel and her dad were rescued after 132 hours without a scratch #TurkeyEarthquake #Turkey #Turquia #Turkey_earthquake #earthquaketurkey pic.twitter.com/LqmIc9XVRz