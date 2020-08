Oteo palicu od policije, pretukao ih pa im ukrao službeni auto

U drugom talasu nasilja koji pogađa Ameriku zbog ranjavanja nenaoružanog Amerikanca, na društvenim mrežama pojavio se šokantan snimak.

U opisu snimka piše da je bijelac, po imeni Džeri, dok se opirao hapšenju zgrabio policijsku palicu i pretukao policajce, da bi zatim sjeo u policijski auto i pobjegao.

Osoba koja je postavila ovaj snimak primjećuje da policajci ovom prilikom nisu koristili tizer (elektrošok) niti su posegli sa oružjem.

Ovakvi snimci izazivaju veliku raspravu na društvenim mrežama jer ih osobe koje tvrde da u američkoj policiji vlada rasizam koriste kao "dokaz" za svoje tvrdnje.

White man Jerry resists arrest, takes cops baton, beats cops, and steals the police car. The cops neither used mace, a taser, nor unholstered their guns. Yet, they shoot/kill unarmed Black men because they “feel threatened.”#JacobBlake#Kenosha pic.twitter.com/SpViG6DIYz