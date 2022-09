Otet avion u Americi, pilot prijeti da će srušiti supermarket

TUPELO - Avion u Misisipiju je otet, a pilot prijeti da će se namjerno srušiti u supermarket Volmart u gradu Tupelo u Misisipiju, javljaju amerićki mediji.

Policija je evakuisala Volmart i prodavnicu automobila Dodžiz i upozorila da bi situacija mogla brzo da se pogorša.

"Mole se građani da izbjegavaju to područje dok se zvanično ne saopšti da je sve čisto. Sa pokretljivošću aviona tog tipa, opasna zona je mnogo veća nego Tupelo", navodi se u saopštenju policijske uprave.

Vlasti su saopštile da su prvi put u 5 ujutro upozorene na oteti avion koji je letio iznad Tupela. Rekli su da je pilot nazvao hitnu pomoć i zapretio da će se namjerno srušiti na Volmart.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci aviona kako manično kruži iznad domova i poslovnih zgrada.

Jedan korisnik Twittera objavio snimak aviona i naveo: "Trenutno imamo 29-godišnjaka koji je ukrao ovaj avion i prijeti da će ga srušiti u nešto".

NOW - Pilot threatens to crash a hijacked aircraft into a Walmart in Tupelo, Mississippi.pic.twitter.com/ITcj757113