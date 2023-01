Oteti novinar pronađen mrtav

JAUNDE - Istaknuti kamerunski novinar Martinez Zogo pronađan je mrtav nakon otmice u blizini prestonice Juandea, a njegovo ubistvo najoštrije je danas osudila Evropska unija.

Njegovo osakaćeno tijelo pronađeno je u blizini Jaundea pet dana nakon što su ga oteli neidentifikovani napadači, saopštio je sindikat novinara i njegov kolega.

Služba za spoljne poslove EU (EEAS) saopštila je danas da EU najoštrije osuđuje ubistvo poznatog kamerunskog radio voditelja Martineza Zoga.

“Neophodno je da se sa temeljnom istragom, koju su već najavile vlasti, razjasne sve okolnosti ovog ubistva i da se odgovorni privedu pravdi”, saopštila je EEAS, prenosi Tanjug.

Evropska unija podsjeća na presudnu ulogu koju imaju slobodni i nezavisni mediji u Kamerunu i širom svjeta za demokratska i slobodna društva. Novinar Zogo pronađen je mrtav u nedjelju uveče.

Direktor radija Amplitude FM je nestao u 17. januara nakon što je otet ispred jedne žandarmerijske stanice.

U Kamerunu je otvorena istraga o ubistvu ovog poznatog istraživačkog novinara.

CPJ calls for an independent, transparent, thorough & credible investigation into the abduction & murder of journalist Martinez Zogo. Impunity for crimes against journalists in Cameroon must end & his killers, including those who ordered & executed, must be brought to justice. https://t.co/3SozfDd5PL