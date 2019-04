"Otkrio je američke zločine, zato ga progone"

LONDON - Britanska poslanica Dajen Abot je u parlamentu održala govor u kom se bavila slučajem hapšenja osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža.

Poslanica Laburističke partije, prva tamnoputa članica u istoriji britanskog parlamenta je oštro govorila o slučaju Asanža.

"Treba da se sjetimo šta je Vikiliks zapravo otkrio. Ko može da zaboravi snimke iz Pentagona o raketnom napadu na Irak 2007. godine, kada je ubijeno 18 civila, a stradala su i dva novinara agencije Rojters?", podsjetila je Abotova.

Ona je dodala da je Asanžov rad podigao veo tajne sa američkih vojnih operacija.

"Džulijan Asanž nije progonjen kako bi se zaštitila nacionalna bezbjednost SAD, već je progonjen zato što je pokazao svijetu zločine američkih vlasti i američke vojske", istakla je Abotova.

Podsjetimo, osnivaču Vikiliksa je Ambasada Ekvadora otkazala dobrodošlicu, poslije šest godina, a odmah po takvoj odluci uhapsila ga je britanska policija.

The extradition of Julian Assange to the US for exposing evidence of atrocities in Iraq and Afghanistan should be opposed by the British government.pic.twitter.com/CxTUrOfkHt