Otkrio policiji zašto je otvorio vrata aviona u toku leta (VIDEO)

SEUL - Putnik na letu "Asiana Airlinesa" koji je otvorio vrata za izlaz u nuždi dok je avion dolazio na slijetanje u Južnu Koreju rekao je policiji da je to učinio jer se osjećao kao da se guši i želio se brzo iskrcati jer mu je bilo neudobno.

Muškarac u svojim tridesetima otvorio je vrata za hitne slučajeve u petak kada je Airbus A321 bio oko 213 metara iznad tla dok je slijetao u međunarodni aerodrom "Daegu", izazvavši paniku u letjelici.

"Tokom policijskog ispitivanja, muškarac je rekao zvaničnicima da je bio pod velikim stresom nakon nedavnog gubitka posla i da je otvorio vrata jer je želio brzo sići nakon što je osjetio gušenje", izvijestila je južnokorejska novinska agencija "Yonhap".

Citiran je policijski detektiv iz Daegua: "Osjetio je da let traje duže nego što je trebao biti i osjetio je gušenje u kabini."

Happened this past Friday. A passenger on an Asiana airlines flight felt uncomfortable so he opened the the Airbus door while it was 700 feet above ground. Many lost consciousness. Plane made safe landing pic.twitter.com/MOY4QWXnfW