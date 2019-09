Otkriven testament El Čapa, teško da će biti ispunjen

SAD će pronaći bogatstvo El Čapa koje se procjenjuje na 12 milijardi dolara i neće ispuniti posljednju želju meksičkog narko-bosa, tvrdi direktor meksičkog instituta "Vilson centre"Danlan Vud.

Porota ga je u februaru proglasila krivim za trgovinu tonama kokaina, heroina i marihuane dok je bio šef meksičkog kartela Sinaloa.

Ranije ovog mjeseca, Čapo je napisao pismo predsjedniku Meksika Andresu Manuelu Lopezu Obradoru (AMLO) i zatražio da se njegov plijen daje autohtonim zajednicama zemlje kada on umre. Zahtjev je, kako se izvještava, podnijet tokom razgovora između El Čapa i njegove majke, sestre i kćerke u avgustu.

Danlan Vud, direktor Meksičkog instituta Vilson Centre, vjeruje da je to uzaludan gest.

"Mnoga bogatstva vođa organizovanog kriminala u Meksiku su tako dobro skrivena da je veoma teško da se nađu. Nisu samo kompanije i pojedinci ti koji pokrivaju grupe organizovanog kriminala, mnoga imovina je raširena širom svijeta. Da je El Čapo otkrio gdje se nalazi njegovo bogatstvo, ne mislim da bi on birao kome će ga dati. Mislim da bi bilo bitno da vlada SAD-a oduzme tu imovinu i da je iskoristi za otklanjanje štete koju je njegov biznis napravio u SAD", rekao je Vud.

AMLO, koji je ranije osnovao institut "Robin Hud" kako bi Meksikancima vratio imovinu koju su zaradili mafijaši, vjeruje da je to dobra ideja.

"Svidjela mi se namjera. Ne znam da li je to istina, ne mogu to da provjerim. Ako je tako kako se pojavilo u medijima, mislim da je to dobro", kaže on.

