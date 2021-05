Otkriveni mogući uzoci ljuljanja nebodera u Šenženu

PEKING - Ljuljanje nebodera u kineskom gradu Šenženu vjerovatno je uzrokovano kombinacijom vjetrova, podzemnih železničkih linija i promjenljivim temperaturama, pokazuju preliminarne analize koje su prenijeli lokalni mediji.

Neboder SEG Plaza, visok skoro 300 metara, prvi put je počeo da se ljulja u utorak popodne, što je unutar zgrade izazvalo paniku i evakuaciju ljudi, dok su pješaci posmatrali čitavu situaciju sa užasom, prenosi britanski list "Gardijan".

U tom području nije bilo zemljotresa, a lokalne vlasti su saopštile da inženjeri nisu pronašli bilo kakve sigurnosne probleme u zgradi ili okolini. Ni nivo pomjeranja nije premašio ograničenja predviđena građevinskim zakonima.

Kineski mediji su prenijeli da je preliminarna istraga, koju je potvrdilo odjeljenje za upravljanje vanrednim situacijama provincije Guangdong, utvrdila da je kolebanje bilo vertikalno, a ne horizontalno, i da je uzrokovano kombinacijom vjetrova, dvije podzemne željezničke pruge ispod zgrade i toplijim vremenom.

U preliminarnim nalazima se navodi i da zgrada nema podešen prigušivač mase - ogroman uređaj nalik na klatno koji sprečava prekomjerno njihanje.

To je 18. najviša zgrada u Šenženu, prema podacima kineskog Saveta za visoke zgrade.

Urušavanje zgrada nije rijetko u Kini, gdje labavi građevinski standardi i urbanizacija dovode do toga da se ubrzava izgradnja građevina.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d