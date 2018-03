Otkriveno čime je otrovan bivši ruski špijun

LONDON -- Britanska policija saopštila je da su bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova ćerka otrovani takozvanim nervnim agensom.

Sergej i Julija Skripal nađeni su bez svijesti u Solzberiju u nedjelju, a i dalje su u kritičnom stanju.

Takođe, policajac koji je prvi stigao na mjesto gdje su nađeni Skripal i njegova ćerka, sada je u teškom stanju, saopštio je šef antiterorističke policije, koje je preuzela istragu, Mark Rouli.

Nervni agensi su klasa organskih jedinjenja koja sadrže fosfor i koji ometaju mehanizam prenosa poruka do organa. Policija nije ipak saopštila koja je tačno supstanca u korišćena u ovom slučaju.

CCTV footage from Salisbury shows a man and woman walking through an alley between where critically-ill former spy Sergei Skripal had dinner and the bench where he was later found unconscious pic.twitter.com/rOdAXgplMO