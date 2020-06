Otkriveno kako Kim Džong Un "ispod radara" zgrće milione

PJONGJANG - Sjeverna Koreja u svojim vodama iskopava pijesak i, kršeći sankcije Ujedinjenih nacija, zarađuje milione dolara od njegove prodaje.

Analitičari Lukas Kuo i Loren Sung primijetili su prije godinu dana više od 100 brodova u vodama kod luke Haedžu u Sjevernoj Koreji, prenosi "CNN".

U okviru svog rada za vašingtonski Centar za unaprijeđene odbrambene studije, neprofitnu organizaciju koja analizira bezbjednosna pitanja, dvoje analitičara prate saobraćaj u vodama Sjeverne Koreje i sjeveroistočne Azije.

Povod za njihov rad su navodi da Pjongjang prodaje ugalj i drugu vrijednu robu, nekad i u veoma velikim količinama na otvorenom moru, kako bi izbjegao carinu koja mora da primijeni sankcije UN prema Sjevernoj Koreji.

Umjesto da prebace robu u luku prije trgovine, Severnokorejci navodno prebacuju robu sa jednog broda na drugi i prikrivaju njeno porijeklo.

Ovakvi "transferi" sa broda na brod mogu, zavisno od toga šta se prodaje, da donesu desetine miliona dolara režimu Kim Džong Una kome nedostaje gotovina.

Takvi transferi su brzi i diskretni i u njima učestvuje obično najviše nekoliko brodova.

