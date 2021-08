Otkriveno koliko je bilo ljudi u pretrpanom avionu koji je poletio iz Kabula

Ranije ove sedmice društvenim mrežama se proširila fotografija iz prepunog američkog vojnog aviona koji je napustio Kabul.

U njemu su bile najmanje 823 osobe, saznao je CNN od posade aviona, prenosi portal Index.

Ovaj broj je veći od ranije procjene, prema kojoj je tim letom evakuisano 640 osoba.

"U pitanju su bili životi žena i djece i svih ljudi. Ne radi se o kapacitetima ili pravilima i propisima. Radi se o obuci i smjernicama kojih smo se držali kako bismo bili sigurni da možemo sigurno i učinkovito izvući toliko ljudi", rekao je potpukovnik Eric Kut, koji je na kraju odobrio pretrpani let.

Deseci Afganistanaca uskakali su kroz poluotvorenu rampu i tako bježali od talibana.

"Evakuisani su definitivno bili nestrpljivi izaći iz tog područja, a mi smo ih rado primili u avion. I oni su definitivno bili uzbuđeni kad smo bili u zraku", rekao je narednik Justin Triola.

"Svi su bili jako oduševljeni što su zapravo otišli", kaže.

Also -- B/c there's been rumors kicking around that the crew will face punishment for taking that risk: “That crew is facing no disciplinary action for the mission of Reach 871,” 18th Air Force Commander Maj. Gen. Thad Bibb told @DefenseOne. @Usairforce @AirMobilityCmd https://t.co/SrOdDm4ljD