Otkriveno zašto je Zelenski krenuo u veliku čistku

Jesen će biti iznimno važna za Ukrajinu. I naše državne institucije moraju biti postavljene na način da Ukrajina postigne sve rezultate koji su nam potrebni, za sve nas.

“Da bismo to učinili, moramo ojačati neka područja u vladi, a kadrovska rješenja su već pripremljena. Takođe, očekujem da će pojedina područja naše vanjske i unutarnje politike imati malo drugačiji naglasak", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u sinoćnjem obraćanju, nakon dramatičnog utorka - teških ruskih napada i niza ministarskih ostavki i smjena funkcionera, što je kulminiralo ostavkom ministra inostranih poslova Dmitra Kulebe u srijedu.

O tome je obavijestio predsjednik ukrajinskog parlamenta - Vrhovne rade - Ruslan Štefančuk. Štefančuk je tu vijest objavio na Facebooku, navodeći da je Vrhovna rada primila Kulebino pismo ostavke, koja će biti razmatrana na nadolazećoj plenarnoj sjednici, ali nije precizirao datum. Isto je najavio i za ostavke drugih visokih funkcionera, prenosi Jutarnji.

Konkretno, u svom je obraćanju Zelenski zapravo najavio da slijedi rekonstrukcija vlade - najveća od početka rata krajem februara 2022. godine - te poručio da bi trebalo biti više interakcije između centralne vlasti i hromada (administrativne jedinice koje označavaju selo, grupu sela ili grad i njegova susjedna područja), što je posebno važno kada je u pitanju priprema za nadolazeću zimu, u koju Ukrajina ulazi devastirane energetske infrastrukture nakon višemjesečne ruske kampanje raketiranja ključnih kapaciteta.

"Ukrajina je već postigla značajne rezultate u odbrambenoj proizvodnji. I to treba ojačati na svim nivoima, posebno kako bismo lakše privukli partnerska ulaganja u naše strateške industrije", rekao je Zelenski.

‘Čistka‘ je krenula u utorak kada su ostavke, nakon sedmica razgovora o vjerovatnoj rekonstrukciji vlade, dali ministar za stratešku industriju Oleksandr Kamišin, ministar pravosuđa Denis Maljuska i ministar okoline Ruslan Strilec. Ostavku je nakon devet mjeseci na dužnosti podnio i Vitalij Koval, čelnik Državnog imovinskog fonda Ukrajine (SPFU). Uslijedila je i ostavka Olhe Stefanišine, potpredsjednice ukrajinske vlade zadužene za evropske integracije, a ostavku je dala i potpredsjednica vlade i ministrica za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija Irina Vereščuk. Razlozi ostavki nisu navedeni, a ove vijesti stigle su nakon višemjesečnih izvještaja o mogućoj smjeni većeg broja ukrajinskih ministara. Niko od visokih funkcionera koji su dali ostavke - njih ukupno sedam, od toga pet ministara - nije naveo razlog za svoju odluku.

Volodimir Zelenski u utorak je takođe smijenio zamjenika predstojnika ureda predsjednika zaduženog za ekonomsku i energetsku politiku, Rostislava Šurmu, kako je navedeno u dekretu na predsjedničkoj internetskoj stranici. Ukrajinski mediji su i ranije izvještavali da parlament razmatra Šurminu smjenu. On je dužnost preuzeo u novembru 2021. godine, a u dekretu se, uobičajeno, ne objašnjava razlog smjene. Očekuje se da bi neki funkcioneri koji su podnijeli ostavke mogli idućih dana preuzeti nove dužnosti, izvijestio je The Washington Post, no detaljnijih informacija o tome još nema. Reuters, pak, javlja da se narednim danima očekuju nove ostavke i imenovanja.

Inače, Zelenski je još u martu rekao da Ukrajinci mogu očekivati ​​nove rekonstrukcije vlade u budućnosti, nakon potresa u njegovom najužem krugu.

"Kao što je obećano, ove sedmice može se očekivati ​​veliko resetovanje vlade. Promijeniće se više od 50 posto osoblja kabineta ministara. Sutra ćemo imati dan razrješenja, a prekosutra dan imenovanja", rekao je u utorak David Arahamia, šef parlamentarnog kluba stranke Volodimira Zelenskog Sluga naroda, najvećeg u parlamentu.

Najjače je, očekivano, odjeknula ostavka Dmitra Kulebe. Kao ukrajinski šef diplomatije od 2020. godine, Kuleba je bio na čelu napora Ukrajine da angažuje svoje međunarodne saveznike u isporuci ključne vojne i druge pomoći te osigura nova partnerstva od početka rata širokih razmjera. Prošlog proljeća vodio je snažnu kampanju ukrajinskog pritiska na zapadne saveznike da isporuče Kijevu nove moćne protivvazdušne sisteme Patriot koji su stajali neiskorišteni u stranim zemljama, otvoreno govoreći kakve opasnosti nosi kašnjenje u tim isporukama. U jednom trenutku nije birao riječi.

"Dajte nam te proklete Patriote. Da imamo dovoljno Patriota, mogli bismo zaštititi ne samo živote naših ljudi, nego i našu privredu od uništenja", izjavio je Kuleba krajem marta u intervjuu za Politico.

U retorici i zahtjevima, činilo se, stajao je rame uz rame sa Zelenskim.

No, iza kulisa možda nije vladalo zajedništvo. Oliver Carroll, dopisnik The Economista, objavio je na X-u da stil Dmitra Kulebe, koji je bio jak u nezavisnoj strateškoj komunikaciji sa Zapadom, nije uvijek najbolje sjedao puno razdražljivijem predsjedničkom uredu. "U četiri oka optuživali su ga da ne forsira njihovu agendu", dodao je on, kako prenosi Newsweek.

