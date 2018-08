Otmičar aviona Aljaska erlajns imao suicidne namjere?

Američki predsjednik Donald Tramp je obavešten o tome da je muškarac ukrao avion kompanije "Aljaska erlajnsa".

Muškarac je oteo avion bez putnika i uzletio sa međunarodnog aerodroma Sijetl-Takoma u državi Vašington, a zatim se srušio na obližnje ostrvo.

Predsjednik Tramp prati sitiaciju iz svog golf kluba u Nju Džersiju, gdje se trenutno nalazi, izjavila je portparolka Bijele kuće Sara Hakabi Sanders. prenosi AP.



Avion je ukrao 29-godišnji muškarac koji je, prema audio snimcima, kontrolorima vazdušnog saobraćaja rekao da ima "mnogo ljudi kojima je stalo do njega", ali da je "emotivno rastrzan". Oslovljavali su ga imenom Rič.



"Ah čovječe, ti ljudi će me srediti ako pokušam tu da sletim. Mislim da bih mogao tamo nešto da pokvarim. Vjerovatno imaju protivazdušnu odbranu", govorio je kontroli leta koja mu je pokušavala naći mjesto za sletanje.



"Nisam spreman da sletim. Moram da prestanem da pratim nivo goriva, brzo se troši. Ovo vjerovatno znači doživotni zatvor, zar ne?", naveo je.



"Ima mnogo ljudi koji brinu za mene. Razočaraće ih kad čuju što sam uradio. Želim da se svima izvinim. Samo sam slomljen", govorio je.



Prema prvim informacijama, avion se srušio zbog izvođenja vratolomija ili nedostatka letačkih sposobnosti. Iz Kancelarije šerifa došla je informacija da je 29-godišnji neimenovani muškarac bio suicidalan i da ovaj slučaj nije povezan s terorizmom.



Još nije poznato da li je preživio pad.



Zvaničnici su naveli da je muškarac radio kao zemaljsko osoblje na aerodromu, dok je kompanija "Aljaska erlajns" saopštila da je on radio na usmjeravanju aviona ka ulazima i na održavanju aviona



Incident se dogodio sinoć, a u pitanju je avion "Q400" koji može da ima i do 78 mjesta.(B92)