Otpečaćena treća serija dokumenata u vezi sa seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom

​VAŠINGTON - Američki sud otpečatio je danas treću seriju dokumenata iz tužbe u vezi sa seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom, javljaju mediji.

Do objave novih dokumenata dolazi nakon što su već objavljene stotine stranica dokumenata koja su otpečaćena u srijedu i četvrtak, prenosi "CNN".

Dokumenta su dio građanske tužbe za klevetu iz 2015. godine koju je protiv Epstajna podnijela Virdžinija Đifre, Amerikanka koja tvrdi da ju je on seksualno zlostavljao dok je bila maloljetna i njegove partnerke Gilejn Maksvel, koja mu je pomogala u zlostavljanju.

Donald Trump banned Epstein from Mar-A-Lago all the way back in 2007. Attorney Bradley Edwards named Trump as the only one who helped him with his case against Epstein. And now the unsealed court docs say that Trump was never on the Epstein island or ranch: pic.twitter.com/jOGkBnbkkP