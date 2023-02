Otvoren najveći američki zatvor (VIDEO)

Vlasti u El Salvadoru otvorile su jedan od najvećih zatvora u Latinskoj Americi sa kapacitetom od 40.000, koji će danonoćno će nadgledati 600 vojnika, 250 policajaca i čuvara.

Centar za zatvaranje terorista s kapacitetom od 40.000 mjesta otvoren je kako bi se ublažila prebukiranost zatvorskog sistema u zemlji.

Otkako je predsjednik Nayib Bukele u martu zatražio od Kongresa zemlje da odobri izvanredno stanje, policija i vojska uhapsile su više od 62.000 osumnjičenih članova bande i njihovih saradnika, prenosi Reuters.

Tom su mjerom suspendirana neka ustavna prava, uključujući dopuštanje vlastima da vrše hapšenja bez naloga.

Rastuća populacija zatvorenika kao rezultat mjera protiv bandi, koje podržava velika većina stanovništva, rastegnula je ionako preopterećen zatvorski sistem u zemlji. Najveći zatvor u Salvadoru, La Esperanza, trenutno drži 33.000 ljudi iako ima kapacitet od 10.000.

Direktor zatvora El Salvadora, Osiris Luna, rekao je da će se novi zatvor prostirati na 166 hektara (410 hektara).

“Svi ti domaći momci, ti teroristi u organizaciji zbog koje pati naš voljeni salvadorski narod, biće smješteni i podvrgnuti strogom režimu”, rekao je Luna na državnoj televiziji, prenosi N1.

Do 2021. zatvorski sistem El Salvadora imao je 20 kaznenih centara s kapacitetom za 30 000 u kojima je bilo smješteno 35 976 zatvorenika.

Od početka marta prošle godine više od 100 ljudi je poginulo u akcijama protiv članova bandi u zemlji, a privedeno je više od 58.000, piše Anadolija.

S gotovo dva odsto odrasle populacije iza rešetaka, El Salvador ima najveću stopu zatvaranja u svijetu.

‘El Salvador has managed to go from being the most insecure country in the world to the safest country in the Americas. How did we do it? Putting criminals in jail. There is space? Now, yes. Will they be able to give orders from inside? No. Can they escape? No.’ https://t.co/RiNA81WZyJ