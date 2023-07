Otvoren treći najveći viseći most u Evropi (FOTO/VIDEO)

BUKUREŠT - Rumunske vlasti danas će i službeno za promet otvoriti viseći most preko Dunava koji će tako postati treći po veličini u Evropi.

Most Braila, koji su Rumuni već nazvali i rumunskim "Golden Gateom", koštao je 500 miliona evra, a ceremoniji otvaranja prisustvovaće i rumunski predsjednik Klaus Iohannis.

"Most Braila je najviša i najskuplja građevina u Rumuniji još od 1989. godine. Radovi na mostu su trajali skoro pet godina, a zvanično su započeli 2018. godine. Tri godine kasnije završena je gradnja potpornih stubova visokih 192 metra te je počela ugradnja potpornih kablova", piše rumunski "Digi24".

Mediji u ovoj državi bavili su se i drugim detaljima mosta te je navedeno kako su tzv. sidreni kablovi teški oko 6.700 tona.

Today, Romania finished the construction of the Braila Bridge over the Danube, dubbed Romania's Golden Gate It's the 3rd largest bridge in Europe: 1974 m long, and 193 m high. Also, it's the first connection by road between the historical RO provinces of Moldova and Dobrogea pic.twitter.com/Le7w3Y2njL — CT_ZEN (@tradetime4money) July 6, 2023

"Proizvela ih je japanska kompanija i imaju 120 godina garancije. Ukupna dužina korišćenih kablova je 80.000 kilometara što je dovoljno da dva puta okruže Zemlju", pojašnjava se.

Sa ukupnom dužinom od 1.975 metra, most Braila je najveći u Rumuniji i treći po veličini viseći most u Evropi. Ujedno, ovaj most će povezati Moldaviju sa istokom Rumunije i prema preliminarnim procjenama njime će dnevno prolaziti 5.000 automobila.

Povodom otvaranja mosta oglasio se i ministar saobraćaja Ionel Scriosteanu koji se osvrnuo na detalje cijelog projekta.

"Most je projektovan da ima vijek trajanja od 120 godina. Imaće centar za nadzor i kontrolu koji će trajno snimati stanje mosta. Postavljeno je preko 50 senzora na bitnim tačkama mosta. Kako bi se osigurala izdržljivost i visoka antikorozivna zaštita, vazduh na mostu će se isušivati, a relativna vlažnost će se održavati ispod 40 odsto", pojasnio je ministar.

Takođe, ono što je zanimljivo, Rumuni u prvih pet godina neće plaćati putarinu prilikom prelaska ovog mosta.

Za gradnju ovog mosta iskorišćeno je 52.360 tona čelika kao i 297.000 tona betona. Kada je riječ o cijeni projekta, izgradnja visećeg mosta procjenjena je na 485 miliona evra što obuhvata projektovanje i izgradnju mosta, prenosi "Klix".

Most Brailu imaće četiri trake, trake za vanredne situacije kao i pešačke i biciklističke staze. Sa obje strane mosta izgrađena su i dva pristupna vijadukta dužine 110 metara.