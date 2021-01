Otvorila se ogromna rupa i odnijela put u okean

Ogromna rupa otvorila se u Kaliforniji poslije jakih kiša koje su pogodile tu američku državu, a zemlja je progutala poznati put Hajvej-1 koji vodi pored Pacifika i odnijela njegov dio u okean.

Klizište na brdu iznad puta pokrenulo je tone blata i stabala, a onda je zemlja progutala i dio puta, najpoznatijeg u Kaliforniji, koji vodi duž cijele pacifičke obale te države, pokazuju snimci koje je objavio kalifornijski Departman za transport.

Kako navodi San Fransisko bej kronikl, incident se dogodio u blizini grada Ret Krik, na granici okruga Sen Luis Obispo.

Kako su naveli iz Kaltransa, njihovi zaposleni obilaze druge dijelove puta kako bi utvrdili da li i na drugim mjestima ima sličnih opasnosti.

Iz Kaltransa nisu mogli da saopšte kada će put biti popravljen.

Kaliforniju je pogodila takozvana "atmosferska rijeka", vazdušna struja koja je donijela veliku količinu vlažnosti i padavina sa Pacifika.

Kako se očekuje, ta "atmosferska rijeka" mogla bi da izazove i jak snijeg u nekim dijelovima SAD.

Washed out. Highway 1, south of Big Sur, shutdown to thru traffic after the road crumbled into the Pacific Ocean. This is at Mile Marker 30 near Big Creek Bridge. The Central Coast took the biggest beating from this week's storm. https://t.co/7BWvoBEUwo @nbcbayarea pic.twitter.com/qNxECrnD8e