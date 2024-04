Ovaj čovjek stao je na put napadaču iz Sidneja (VIDEO)

Društvenim mrežama kruže brojnei snimci iz šoping-centra u Sidneju.

Na nekima se vide i tijela, pružanje pomoći izbodenima, a na nekima se vidi i kako se jedan muškarac pokušava suprotstaviti napadaču koji je nožem ubadao ljude po centru.

Na društvenim mrežama proglasili su ga superherojem.

Podsjetimo, stotine ljudi u subotu su evakuisane iz trgovačkog centra u Sidneju nakon napada nožem. Ima mrtvih i ranjenih. Policijska operacija je u toku u trgovačkom centru koji se nalazi u blizini plaže Bondi.

This man is an actual superhero. He saved hundreds of lives by blocking attackers who had already hurt multiple people at Sydney's Westfield Bondi Junction mall. #Sydney pic.twitter.com/JXWLDA2GJu pic.twitter.com/KWvtEPUw1Y pic.twitter.com/Jl9cFm4BvX