Ovako izgleda najgori scenario za Britaniju ako izađe iz EU bez dogovora

Velika Britanija izlazi iz Evropske unije za 73 dana, a vladin izvještaj koji je "procurio" u medije pokazuje kakav će to efekat imati ukoliko Brexit prođe bez dogovora. Dok u Douning stritu jbesne zbog "curenja" povjerljivog dokumenta, ministar za okolinu Majkl Gov kaže da je tu prikazan najgori mogući scenario.

Uprkos tome što je dokument datiran početkom ovog mjeseca kad je Boris Džonson već bio u funkciji premijera, Gov - koji je odgovoran za pripreme u slučaju Brexita bez dogovora – tvrdi da je taj izvještaj star i da se planiranje oko Brexita ubrzalo otkako je Džonson, koji će se kasnije ove nedjelje sastati sa evropskim liderima, postao premijer ostrvske države.

Gov je priznao da bi izlazak zemlje iz EU bez sporazuma imalo svoje posljedice, a najgore od njih – prema "procurjelom" dokumentu bile bi sljedeće:

- Nestašice svježe hrane i povećanje cijena;

- Fizička granica s Irskom nakon planova da se izbjegnu kontrole propada, podstičući proteste;

- Nestašice goriva, 2.000 radnih mjesta bilo bi izgubljeno ako vlada postavi uvozne tarife na gorivo na nula odsto, potencijalno uzrokujući zatvaranje dvije naftne rafinerije;

- Pacijenti će čekati duže na lijekove, uključujući insulin i vakcine za grip;

- Povećan broj nemira u javnosti i tenzija u zajednicama uslijed nestašica hrane i lijekova;

- Zastoj saobraćaja na evropskim aerodromima, u Evrotunelu i Doveru;

- Zastoj teretnog saobraćaja u lukama do tri mjeseca uslijed carinskih provjera, prije nego što se tok saobraćaja poboljša za 50-70 odsto od trenutne stope.

Neimenovani izvor iz britanskog kabineta izjavio je za BBC da je za "curenje" ovog izvještaja u javnost odgovoran bivši ministar koji pokušava da utiče na pregovore sa EU, dok Gov tvrdi da su neke od pomenutih stavki "pretjerane".

Funta je već pala u odnosu na dolar

"Sigurno je da će biti prepreka na putu, nekih ometajućih elemenata u slučaju Brexita bez dogovora, ali dokument koji se pojavio u nedjelju u medijima bio je raniji pokušaj da se stavi na papir šta bi bila najgora moguća situacija kako bi mogli preduzeti korake da to ublažimo. A preduzeli smo ih", istakao je Gov, dodajući da "neki u parlamentu misle da nas mogu spriječiti da izađemo iz EU 31. oktobra".

Međutim, bivši šef civilne službe, lord Kerslejk, opisao je dokument kao "kredibilan" i kaže da on razotkriva rizike sa kojima se Britanci suočavaju u slučaju izlaska bez ugovora.

"Ti rizici su potpuno suludi za ovu zemlju i moramo istražiti svaki način da ih izbegnemo", rekao je on.

Novi plan

A prema novom vladinom planu, kako prenosi "Independent", Britanija će već prvog dana Brexita okončati slobodu kretanja za evropske građane. Nova ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel želi da se restrikcije na granici postave odmah 31. oktobra, uprkos upozorenjima da su mnogi ljudi uhvaćeni u začarani pravni krug.

"Šta će biti sa evropskim građanima koji su napravili svoj dom u Britaniji i putovali u inostranstvo kad pokušaju da se vrate? Da li vlada ozbiljno ukazuje da medicinskoj sestri koja je državljanka EU možda neće biti dozvoljeno da se vrati u zemlju ako je slučajno bila na odmoru? To je apsurdno", rekao je Ed Dejvi, portparol liberalnih demokrata.

Patel je već poslala službenike u Singapur da prouče njihov model granice, kako bi okončala slobodu kretanja 31. oktobra.

Slobodno kretanje za državljane EU okončaće se 31. oktobra ukoliko dođe do Brexita bez dogovora, a sistem koji bi to zamijenio – nije spreman. Liberalne demokrate upozoravaju da je Patelova "potpuno odvojena od stvarnosti", dok evropske organizacije ukazuju da su bez sistema vrata diskriminacije otvorena.

Neki smatraju da je novi plan britanske vlade pokušaj da se EU primora da ponovo uđe u pregovore oko Brexita, signaliziranje bezkompromisnog stave koji bi doveo do pometnje prekoputa Lamanša.

Britanija sa ili bez sporazuma

Kako prenosi "The Guardian", lider laburista Džeremi Korbin planira da u govoru u ponedjeljak optuži Džonsona da "izaziva krizu s kojom se zemlja suočava ove jeseni", jer želi da vrati Britaniju u poreski raj američkog tipa na obali Evrope. Korbin je spreman da podrži pozive preko 100 parlamentaraca za debate o ozbiljnosti situacije, nakon što je prošle nedjelje obećao sazivanje glasanja o poverenju Džonsonu. On takođe želi da se postavi kao privremeni premijer do novih izbora.

Savjetnici iz Dauning strita tvrde nezvanično da evropski lideri neće ponuditi nikakve ustupke novog dogovoru ukoliko nisu sigurni da parlament neće blokirati Brexit bez dogovora. Oni već postavljaju scenu da okrive bivše ministre poput Filipa Hamonda i Grega Klarka koji su radili protiv Brexita bez sporazuma, za bilo kakav neuspjeh u pregovorima sa EU.

Međutim, opozicionari koji žele da spreče izlazak Britanije bez sporazuma kažu da je Džonson namjerno postavio ljestvicu svojih zahtjeva za EU previše visoko kako bi uklonio "bekstop" – bezbjednosni mehanizam za sprečavanje fizičke granice u Irskoj.

Zamjenik irskog premijera Sajmon Koveni naveo je na Tvitteru da je Dablin uvijek bio jasan i da fizička granica Irske "mora biti izbjegnuta".

O svemu samo ne o Brexitu

Očekuje se da će Džonson, koji će se ove nedjelje sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, ponoviti svoj zahtjev da će prihvatiti samo onaj novi dogovor koji napušta "bekstop", usled zabrinutosti da bi to moglo neograničeno zarobiti Veliku Britaniju u carinskoj uniji.

Sa EU koja kolektivno odbija da se pomjeri po tom pitanju, očekuje se takođe da će ti razgovori biti minimalni i suštinski ponovno izražavanje postojećih pozicija dvije strane. Umjesto toga, očekuje se da će glavna tema biti agenda za predstojeći samit G7 u Francuskoj, s pitanjima poput strane politike i bezbjednosti, globalne ekonomije i trgovine, te ekologije i biodiverziteta.

Britanci sve oprezniji prema većim kupovinama

Britanska domaćinstva su sve opreznija prema većim kupovinama uslijed zabrinutosti zbog Brexita i moguće recesije, pokazali su rezultati jednog istraživanja.

Indeks finansijskog stanja domaćinstava, koji izračunava londonska kompanija IHS Markit, pao je u avgustu na tromesečni minimum od 43,7 poena sa julskih 44,3 poena, dok je apetit domaćinstava za većim kupovinama pao po drugoj najvećoj stopi od septembra 2017. godine. U mesečnoj anketi IHS Markita učestvovalo je 1.500 Britanaca starosti između 18 i 64 godine, a istraživanje je sprovedeno u period od 8. do 13. avgusta.

(Blic.rs)